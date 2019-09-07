Вышинский показал видео подготовки вылета в Москву

Освобожденный украинским судом руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский снял на видео подготовку к вылету из Киева в Москву. Кадры в субботу, 7 августа, публикует Telegram-канал РИА Новости.

«Кирилл Вышинский ожидает посадки на спецрейс "России"», — говорится в подписи к видео.

По данным РИА Новости, Вышинский вылетел в Москву вместе с украинскими участниками договоренности об одновременном освобождении между странами.

Вышинского отпустили из СИЗО под личное обязательство в конце августа. Он находился под стражей с мая 2018 года по обвинению в государственной измене. По версии украинских силовиков, в 2014 году журналист в Крыму агитировал за присоединение полуострова к России, а затем информационно поддерживал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. За свою деятельность, полагали украинские спецслужбы, Вышинский тайно получал деньги из России. Сам журналист отрицал свою вину, он не отказался от украинского паспорта при том, что в 2015 году получил гражданство России.

Утром 7 сентября началась подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной.

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