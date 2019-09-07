Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

В Киеве приземлился борт специального летного отряда «Россия». Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех».

Вместе с этим, в московском аэропорту Внуково сел украинский самолет Ан-148, сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar.

Как сообщалось ранее, началась подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Из московского следственного изолятора «Лефортово» выехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, нарушившие государственную границу России в Керченском проливе.

Кроме того, журналисты сообщили, что из санатория под Киевом вывезли несколько россиян, которые, по некоторым данным, уже направляются в Москву.

По данным «Интерфакс», обмен удерживаемыми лицами пройдет по формату «35 на 35». При этом «Комсомольская правда» опубликовала список заключенных, которыми планируют обменяться Россия и Украина. В нем только 12 россиян.

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