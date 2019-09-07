Обнародован список подготовленных к обмену между Россией и Украиной заключенных

В списке заключенных, которыми планируют обменяться Россия и Украина, 12 российских граждан. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

В списке нет главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимира Цемаха.

При этом РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что в Россию из Украины в рамках договоренности об освобождении удерживаемых лиц летят 33 человека.

Как сообщалось ранее, началась подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Из московского следственного изолятора «Лефортово» выехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, которые нарушили государственную границу России в Керченском проливе.

Кроме того, журналисты сообщили, что из санатория под Киевом вывезли несколько россиян, которые, по некоторым данным, уже направляются в Москву.

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