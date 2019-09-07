Выезжающие из СИЗО «Лефортово» автобусы с украинскими пленными попали на видео

Следственный изолятор «Лефортово» в Москве покинули два автобуса, в которых, предположительно, находятся нарушившие государственную границу России в Керченском проливе украинские военные. Видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

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Как сообщалось ранее, Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. О выехавших с территории следственного изолятора в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС автобусах писал также «Интерфакс». Кроме того, агентство со ссылкой на адвоката моряков сообщило, что военные покинули изолятор. «Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне», — сказал правозащитник.

Обмен между Россией и Украиной ожидался 30 августа, однако он не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования.

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