Борт специального летного отряда «Россия» заметили на территории Украины

Российский самолет Ту-204-300 пересек границу с Украиной. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Сообщается, что борт вылетел из московского аэропорта Внуково в 9:20 мск. О том, где он приземлится, не сообщается.

Ранее стало известно, что следственный изолятор «Лефортово» в Москве покинули два автобуса, в которых, предположительно, находятся нарушившие государственную границу России в Керченском проливе украинские военные.

По словам адвоката моряков, заключенные находятся в аэропорту Внуково.

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