Согласована дата следующего этапа разведения войск в Донбассе

В Минске на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины стороны согласовали дату начала разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское. Об этом сообщает Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на своем канале в Telegram.

«Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», — передает ведомство. При этом сама дата не называется.

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В свою очередь, в МИД ДНР уверены, что согласование даты стало возможным благодаря прямым консультациям сторон конфликта. «Надеемся, приложенные усилия будут реализованы без сбоев и в оговоренный срок», — добавила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Ранее стало известно, что ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало отведение сил на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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