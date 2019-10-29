Бывший СССР
 
Последние новости
Встречу российских и турецких военных попытались сорвать взрывом
Собака спасла хозяев ценой собственной жизни
В Москве нашли способ припарковать Mercedes вопреки запрету 
Доказана польза кофе против отказа сердца и диабета
Москвич попил газировки на улице и впал в кому
Половину профинансированных Минкультом фильмов почти никто не увидел
Россия объявила о досрочном уходе курдов от границы в Сирии
Отец Нурмагомедова объяснил начитанность сына
Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться и вернуть долг
Новости партнеров

Согласована дата следующего этапа разведения войск в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»

В Минске на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины стороны согласовали дату начала разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское. Об этом сообщает Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на своем канале в Telegram.

«Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», — передает ведомство. При этом сама дата не называется.

В свою очередь, в МИД ДНР уверены, что согласование даты стало возможным благодаря прямым консультациям сторон конфликта. «Надеемся, приложенные усилия будут реализованы без сбоев и в оговоренный срок», — добавила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Ранее стало известно, что ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало отведение сил на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ополчение ЛНР начало отводить войска вслед за Украиной
Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе
Украина объявила о начале разведения сил в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:04Сегодня

«Мы готовы умирать без пафоса»

Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
16:37Сегодня

Ополчение ЛНР начало отводить войска вслед за Украиной

16:22Сегодня

Украина постреляет ракетами на границе с Крымом

16:19Сегодня

Зеленский определил внешнеполитическую цель Украины

Бывший СССР00:0326 октября

«На передовой ходили с украинцами бухать»

Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
15:59Сегодня

Зеленский отреагировал на начало разведения войск в Донбассе

15:57Сегодня

Зеленского встретили в Мариуполе баннером и песней про лоха

14:52Сегодня

Зеленский сравнил Украину с Apple из гаража и больным спортсменом

Бывший СССР00:0324 октября

Восточное притворство

Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
14:41Сегодня

Поддержавший националистов глава МВД Украины высказался о мире с Россией

14:05Сегодня

Украинский премьер назвал собственную страну проблемой

13:21Сегодня

В ЛНР вслед за Киевом подтвердили готовность отвести войска

Россия
Москвич попил газировки на улице и впал в кому
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Российский губернатор посмотрел стендап и захотел отменить школьникам домашку
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»
Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
В России двух вдов сирийского боевика заподозрили в мошенничестве с пособиями
Все материалы
Мир
Встречу российских и турецких военных попытались сорвать взрывом
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Россия объявила о досрочном уходе курдов от границы в Сирии
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Американский самолет потерял часть двигателя после полета к границам России
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Минобороны опровергло обстрел россиян в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Ополчение ЛНР начало отводить войска вслед за Украиной
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украина постреляет ракетами на границе с Крымом
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Зеленский определил внешнеполитическую цель Украины
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Зеленский отреагировал на начало разведения войск в Донбассе
Все материалы
Экономика
«Силу Сибири» накачали газом
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Гречка оправилась от подорожания
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Названа дата крупнейшей сделки в истории
Маленьких поддержат
Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности смерти застрявшего в бассейне СВР мальчика
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Стало известно о новой жертве банды Цапков
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковник ФСБ описал многомиллионные махинации с ломбардами и банком
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Российский школьник пришел грабить магазин, засмущался и убежал
Все материалы
Наука и техника
Загадочный космический объект подал признаки жизни
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
В США намекнули на последние в истории России «смертоносные самолеты»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
В США подобрали покупателей Су-57
Все материалы
Спорт
Отец Нурмагомедова объяснил начитанность сына
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Ласицкене отдала тренеру подаренную федерацией бокса машину
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Юный российский хоккеист решил выступать за сборную Швеции
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Роналду раскритиковал «Локомотив» за отказ играть в футбол
Все материалы
Культура
Половину профинансированных Минкультом фильмов почти никто не увидел
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Угрожавшего убить жену актера «Мстителей» задумали убрать из фильмов Marvel
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным после слухов об измене
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
Появились новые подробности смерти Олега Яковлева из «Иванушек»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Галустян разоблачил слухи об уходе с ТНТ
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Поперечный оправдал цензуру своих шуток на Первом канале
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами
Все материалы
Ценности
ЦУМ расширил ассортимент и отметил рост продаж
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
В сети затруднились найти бикини на модели в рекламе бикини
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Мать троих детей сделала две пластики одновременно из экономии и умерла
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Назван самый популярный модный бренд в мире
Все материалы
Путешествия
Семья приехала в дорогой отель Турции и попала в зловонный номер с ржавой водой
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Туристка два года копила деньги на путешествие, отправилась в него и исчезла
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Влюбленная пара устроила драку в автобусе аэропорта
Все материалы
Из жизни
Серфер свалился с доски в пасть акулы и выжил
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Музыкант забыл в электричке бесценную антикварную скрипку
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Рассекречены данные о ключевом участнике операции по устранению главаря ИГ
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
67-летняя женщина родила зачатую естественным образом девочку
Все материалы
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Японцы сделали «деревянный» спорткар
Skoda раскрыла подробности о новой Octavia
Hyundai представил водородный грузовик будущего
Все материалы
Дом
Аварийный фонтан в российском городе решили утихомирить молитвой
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Названы самые надежные российские застройщики
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Российским дачникам снизили налоги
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Финляндия ужесточит правила покупки недвижимости россиянами
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы