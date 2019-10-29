Ополчение ЛНР начало отводить войска вслед за Украиной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали разведение сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
Отвод войск происходит на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое, заявил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик также подтвердил начало процесса, передает «Интерфакс-Украина».
В то же время в Минске началось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале. Центральными темами обсуждения подгрупп станут вопросы безопасности, обмена удерживаемыми лицами и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса.
О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отмечал, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.