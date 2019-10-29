В ЛНР вслед за Киевом подтвердили готовность отвести войска

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о готовности начать разведение сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

При этом в ведомстве подчеркнули, что, хотя представители ЛНР «всегда готовы к разведению», для реализации этого процесса требуется выполнение одного условия. «Главное — это зеркальные действия со стороны Украины», — пояснили в Народной милиции.

Отмечается, что обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность.

Ранее о начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отмечал, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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