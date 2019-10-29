Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит нарушения закона в присутствии на линии соприкосновения в Донбассе представителей ультраправой партии «Национальный корпус» и ветеранов-добровольцев. Об этом он рассказал «Интерфакс-Украина».

«Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю», — сказал Аваков. При этом он сообщил, что в понедельник, 28 октября, в районе населенного пункта Золотое были обстрелы.

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28 октября бывший лидер полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что добровольцы, которые находятся в Донбассе, не вывозили оружие, о чем сообщали представители Национальной полиции Украины. Ранее глава «Нацкорпуса» пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому перебросить в Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.

Разведение сил в Донбассе должно было пройти 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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