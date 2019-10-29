Украинские националисты в Донбассе разъяснили ситуацию со сдачей оружия

Представители украинской ультраправой партии «Национальный корпус», которые находятся в поселке Золотое в Донбассе, не вывозили оружие, а переместили его из непосредственной зоны соприкосновения. Об этом заявил экс-глава батальона «Азов» Андрей Билецкий, передает «Украинская правда».

«Оружие в ООС (операция объединенных сил, так украинские власти называют силовые действия против самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру») ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу [президента Украины Владимира] Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром», — заявил он.

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Билецкий добавил, что оружие переместили меньше чем на километр, за пределы «красной зоны». По его словам, добровольцы пользуются исключительно «средствами самообороны» и имеют при себе только легальное оружие, поскольку они приехали «защищать территориальную целостность страны». При этом Билецкий назвал абсурдными заявления украинских военных о «якобы нелегальном» пребывании ветеранов в Золотом.

28 октября стало известно, что ветераны националистического батальона «Азов» и представители «Нацкорпуса» не сдали полиции все оружие, о чем заявляли в силовом ведомстве. Ранее Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перебросить в Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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