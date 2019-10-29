Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»

Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине». Об этом заявила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Как отмечает Олифер, итоги работы трехсторонней группы открыли путь к проведению этой встречи. В частности, она указала на начавшееся 29 октября разведение сил в районе населенного пункта Золотое, добавив, что следующим шагом должно стать разведение сил вблизи Петровского.

Материалы по теме В Донбассе началось разведение войск Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты

Ранее в октябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что для проведения саммита «нормандской четверки» от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых ранее. В частности, развести силы и средства в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также принять «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил все условия для проведения нового саммита в «нормандском формате».

Тем не менее разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, неоднократно срывалось. В Золотом процесс начался только 29 октября. В этот же день стало известно о согласовании даты разведения в Петровском.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!