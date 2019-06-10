Россия рассказала о провале плана Кучмы

Министерство иностранных дел России заявило, что согласованное ранее участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в станице Луганской было сорвано Украиной. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что миссия ОБСЕ зафиксировала «подрыв» в зоне безопасности. Таким образом, призыв бывшего президента Украины Леонида Кучмы, возглавляющего делегацию Киева в трехсторонней контактной группе, «так и остался всего лишь благим пожеланием».

В МИД добавили, что таким образом проявляется нежелание Киева выполнять свои обязательства по минским договоренностям, и выразили надежду, что на Украине не будут повторять «предлоги для саботажа» бывшего президента страны Петра Порошенко.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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