Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал три уголовных дела из-за новых мирных предложений по Донбассу. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что дела возбуждены по обвинению в государственной измене, подготовке к финансированию терроризма и подготовке к препятствованию украинской армии. «Хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, все, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — заявил Луценко.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Генпрокурор объяснил, что у него вызвало возмущение «предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника». Дело о подготовке финансирования терроризма, по словам Луценко, касается «тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями».

Он не назвал ни одной фамилии фигурантов дел и не уточнил, по каким заявлениям они были открыты.

С предложением о том, что украинские военные во время режима тишины в Донбассе не должны отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов, выступил бывший президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе в Минске.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал запрет на ответный огонь по противнику путем к капитуляции Киева. Он добавил, что не допустит такого развития событий.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Идею Кучмы раскритиковал и бывший президент Петр Порошенко. По его мнению, это то же самое, что и расстрел украинских солдат.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!