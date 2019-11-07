Зеленский раскрыл главные темы встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы хочет обсудить на встрече с лидерами «нормандской четверки». Интервью «Откровенно с президентом» опубликовано на странице украинского лидера в Facebook.

Зеленский планирует обсудить, в каких населенных пунктах будет проходить дальнейшее разведение войск, формат и сроки следующего обмена заключенными между Россией и Украиной, а также выборы в Донбассе.

Украинский лидер отметил, что встречи в «нормандском формате» помогут приблизиться к завершению вооруженного конфликта на востоке страны, восстановлению территориальной целостности Украины и возвращению пленных.

1 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил Москву в попытке сорвать проведение саммита с участием лидеров «нормандской четверки». По его словам, Россия делает это «c помощью обстрелов Петровского», где должно состояться разведение войск, тогда как Киев выполнил ряд договоренностей — была согласована «формула Штайнмайера», отведены войска в Станице Луганской и в районе населенного пункта Золотое, идет подготовка к отводу в Петровском.

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