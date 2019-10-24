Украина приготовилась к переговорам о возвращении Крыма

Украина готова к проведению переговоров о восстановлении своего суверенитета над Крымским полуостровом. Об этом в разговоре с «Интерфакс-Украина» заявила спикер министерства иностранных дел страны Катерина Зеленко.

По ее словам, эти переговоры должны стать дополнением к тем, что проходят в рамках «нормандского формата», главная цель которых — восстановление суверенитета Украины над Донбассом. «Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», — заявила она.

Она также заявила, что вступление Крыма и Севастополя в состав России является оккупацией, поэтому морские границы между странами должны быть установлены таким образом, как будто Крым — это украинская территория. Заявление замглавы МИД России Андрея Руденко, который предложил Киеву признать Крым российским, чтобы провести переговоры по морской границе, Зеленко назвала «очередной грязной манипуляцией Кремля».

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Ранее на Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией, поскольку заключенный между Киевом и Москвой в 2003 году Договор о российско-украинской государственной границе не регулирует морскую границу, которая вследствие этого де-юре не существует.

Комментируя это предложение, Андрей Руденко предположил, что под понятием «принудительные переговоры» Киев понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. Условием применения этой процедуры, по его словам, является отсутствие нерешенного спора по суверенитету или других прав на территорию.

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