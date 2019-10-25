Глава Крыма ответил на готовность Киева к переговорам о возвращении полуострова

Речь на переговорах между Украиной и Крымом может идти только о признании Киевом российского статуса полуострова. Об этом на своей странице в Facebook написал глава региона Сергей Аксенов.

Таким образом Аксенов прокомментировал заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Катерины Зеленко о готовности Киева провести переговоры о восстановлении своего суверенитета над полуостровом. «Все остальное — домыслы и спекуляции», — отметил он.

По его словам, жители Крыма сделали свой выбор и перспективы возврата полуострова в состав Украины «нет и не будет». Аксенов считает, что украинским политикам стоит прекратить паразитирование на этой теме, поскольку «поезд ушел». Также глава полуострова выразил мнение, что чем раньше Киев признает Крым российским, тем быстрее наладятся отношения между двумя странами.

Как заявила накануне, 24 октября, спикер МИД Украины Катерина Зеленко, переговоры должны стать дополнением к тем, что проходят в рамках «нормандского формата», главная цель которых — восстановление суверенитета Украины над Донбассом. По ее словам, вступление Крыма и Севастополя в состав России является оккупацией, поэтому морские границы между странами должны быть установлены таким образом, как будто Крым — это украинская территория.

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Комментируя слова украинской чиновницы член Совфеда, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что Киев должен перестать «морочить голову» украинскому народу и начать вести с ним диалог о признании Крыма российским.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство его участников высказались в поддержку этого решения. Киев и часть стран Запада не признают итоги голосования.

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