Властям Украины посоветовали «не морочить голову» народу возвратом Крыма

В Совете Федерации Киеву посоветовали перестать «морочить голову» украинскому народу и начать вести с ним диалог о признании Крыма российским. Об этом заявил член Совфеда, сенатор от республики Крым Сергей Цеков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Эту работу надо вести со своим собственным народом. Нечего ему морочить голову и рассказывать о том, что Крым будет возвращен Украине. Никогда не произойдет этого», — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что считает присоединение Крыма к России соответствующим «исторической правде и воле народа», населяющего полуостров.

Ранее спикер министерства иностранных дел страны Катерина Зеленко заявила, что Украина готова к проведению переговоров о восстановлении своего суверенитета над Крымским полуостровом. По ее словам, эти переговоры должны стать дополнением к тем, что проходят в рамках «нормандского формата», главная цель которых — восстановление суверенитета Украины над Донбассом. «Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», — заявила она.

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