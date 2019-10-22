Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским

Если Киев признает Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Россией и Украиной. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Комментируя предложение Украины «принудительно» устроить переговоры с Россией по установлению морской границы, Руденко предположил, что под понятием «принудительные переговоры» Киев понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. Условием применения этой процедуры, по его словам, является отсутствие нерешенного спора по суверенитету или других прав на территорию.

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«Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», — добавил дипломат.

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет вернуть Крым без помощи международных партнеров. Возвращение полуострова под юрисдикцию Киева, по его мнению, произойдет в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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