Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура». Такое мнение он высказал во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было. Нет смысла сейчас говорить, что это ошибки власти», — заявил украинский лидер. Он добавил, что для Киева ситуация с полуостровом остается сложной и «все зависит от людей, которые там живут».

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При этом президент отметил, что украинцы продолжали ездить на полуостров «даже когда в Турции и в Египте стало дешевле». «Мы же любили Крым за другое, за то, что он наш, ехали туда, потому что любили его», — сказал Зеленский. Он отметил, что, хотя и предпочитал отдых за границей, на одну неделю ездил с семьей отдыхать в Крым. При этом Зеленский признался, что у него есть квартира на полуострове, в которой он не успел сделать ремонт.

Ранее 10 октября Зеленский заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «формуле Штайнмайера». «Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — подчеркнул он. По мнению Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины произойдет в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала территорию полуострова. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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