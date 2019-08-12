Украину захотели заставить вернуть воду в Крым

Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.

В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — сказал постпред. По его словам, переговорный процесс решит многие вопросы северной части республики.

В 2014 году Крым после воссоединения с Россией начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал, который был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма, покрывал 90 процентов потребностей полуострова. Украинские власти заявили, что Киев не допустит возобновления подачи воды в республику, поскольку «население в этой воде не нуждается».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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