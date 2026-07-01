Германия захотела больше американского оружия

Власти Германии добиваются от США разрешения на расширение производства американских вооружений на немецкой территории. Об этом сообщает Finacial Times (FT).
«Немецкие чиновники просят своих американских коллег заключить соглашение о совместном производстве в преддверии саммита НАТО в Анкаре на следующей неделе. Эта инициатива является частью более широких усилий европейских государств по использованию своего оборонно-промышленного потенциала для стабилизации непростых отношений с Вашингтоном», — сказано в сообщении.
Источники отмечают, что переговоры о форматах совместного производства, объединяющих немецкую и американскую оборонную промышленность, уже ведутся. Обсуждается широкий спектр направлений, включая возможный выпуск дальнобойных ракет Tomahawk, а также ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (PAC-3).
При этом отмечается, что реакция США со стороны как правительства, так и оборонной промышленности оказалась более позитивной, чем ожидалось.
Ранее сообщалось, что США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в этой стране.