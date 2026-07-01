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10:14, 1 июля 2026Мир

Германия захотела больше американского оружия

FT: Германия добивается от США разрешения производить больше американских вооружений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: HUM Images / Universal Images Group via Getty Images

Власти Германии добиваются от США разрешения на расширение производства американских вооружений на немецкой территории. Об этом сообщает Finacial Times (FT).

«Немецкие чиновники просят своих американских коллег заключить соглашение о совместном производстве в преддверии саммита НАТО в Анкаре на следующей неделе. Эта инициатива является частью более широких усилий европейских государств по использованию своего оборонно-промышленного потенциала для стабилизации непростых отношений с Вашингтоном», — сказано в сообщении.

Источники отмечают, что переговоры о форматах совместного производства, объединяющих немецкую и американскую оборонную промышленность, уже ведутся. Обсуждается широкий спектр направлений, включая возможный выпуск дальнобойных ракет Tomahawk, а также ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (PAC-3).

При этом отмечается, что реакция США со стороны как правительства, так и оборонной промышленности оказалась более позитивной, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в этой стране.

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