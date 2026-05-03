FT: США откажутся от размещения в Германии батальона с дальнобойным оружием

США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в этой стране. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Вашингтон отменит решение, объявленное [бывшим президентом США] Джо Байденом во время его президентского срока, о развертывании батальона с дальнобойным оружием в крупнейшей стране ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России. По словам аналитика, очевидно, на каком пути находится Европа. Он также пожелал ей удачи.