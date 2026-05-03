Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 3 мая 2026Мир

США откажутся от размещения в Германии батальона с дальнобойным оружием

FT: США откажутся от размещения в Германии батальона с дальнобойным оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

США намерены пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии в рамках запланированного сокращения своего военного присутствия в этой стране. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Вашингтон отменит решение, объявленное [бывшим президентом США] Джо Байденом во время его президентского срока, о развертывании батальона с дальнобойным оружием в крупнейшей стране ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России. По словам аналитика, очевидно, на каком пути находится Европа. Он также пожелал ей удачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киевский политолог назвал быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта. Что он имел в виду?

    В Италии заявили о появлении у России новой скрытной ракеты

    Врач объяснил опасность разгрузочных дней после майских праздников

    Губернатор Ленинградской области назвал цель атаки на регион

    Глава Минобороны ФРГ «потерял» более сотни миллиардов евро

    В российском регионе за ночь сбили более сотни беспилотников

    Под Одессой после ночных ударов беспилотников вспыхнул масштабный пожар

    США откажутся от размещения в Германии батальона с дальнобойным оружием

    В России перечислили полный список льгот для пенсионеров

    Названы лучшие упражнения для похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok