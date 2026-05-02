16:55, 2 мая 2026

Вывод США войск из Германии связали с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Usaf / Getty Images

Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России. Об этом заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон на своей странице в социальной сети X.

«Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии», — написал он.

По словам аналитика, очевидно, на каком пути находится Европа. Он также пожелал ей удачи.

Ранее стало известно, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Отмечается, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

15 апреля Минобороны России опубликовало адреса европейских предприятий, где, по данным ведомства, производят беспилотники для Украины.

