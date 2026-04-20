18:21, 20 апреля 2026

МИД Германии вызвал посла России Нечаева из-за якобы прямых угроз
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за «прямых угроз России в адрес целей в Германии». Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице ведомства в социальной сети X.

«Прямые угрозы России в адрес целей в Германии — это попытка ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность. Наш ответ ясен: нас не запугать», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что «такие угрозы и всякого рода шпионские действия» в Германии абсолютно неприемлемы.

Уточняется, что 15 апреля Минобороны России опубликовало адреса европейских предприятий, где, по данным ведомства, производят беспилотники для Украины.

Ранее Нечаев заявил, что русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. По словам посла, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны, а также идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

