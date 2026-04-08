Посол Нечаев заявил, что русофобия в Германии достигла огромных масштабов

Русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. К такому выводу пришел посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью порталу NachDenkSeiten.

По словам посла, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны, а также идеологической конфронтации между Западом и Востоком. Сейчас в Германии систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг России и любых контактов с Москвой.

Нечаев также посетовал, что в Германии практически ежедневно звучат утверждения о якобы связанных с РФ «шпионах», «гибридных атаках» и «кампаниях по дезинформации».

Ранее экс-министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал ненависть к русским навязанной немцам извне традицией.

До этого в МИД РФ заявили, что внешнеполитическое ведомство Германии саморазоблачилось в русофобии. Так Мария Захарова прокомментировала планы властей ФРГ помешать российскому послу посетить памятные мероприятия в честь Дня Победы в Берлине.