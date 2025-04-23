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08:30, 23 апреля 2025Мир

Захарова заявила о саморазоблачении русофобии в Германии

Захарова: МИД ФРГ саморазоблачился в русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство Германии саморазоблачилось в русофобии. Таким образом она прокомментировала планы ФРГ помешать российскому послу посетить памятные мероприятия в честь Дня Победы в Берлине, передают «Известия».

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что власти Бранденбурга не хотят допускать посла России Сергея Нечаева к мероприятиям в честь 80-летия Победы, посвященным разгрому нацистской Германии. Если он появится на памятной церемонии, его могут выдворить, пишет газета Bild.

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