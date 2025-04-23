Захарова: МИД ФРГ саморазоблачился в русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство Германии саморазоблачилось в русофобии. Таким образом она прокомментировала планы ФРГ помешать российскому послу посетить памятные мероприятия в честь Дня Победы в Берлине, передают «Известия».

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что власти Бранденбурга не хотят допускать посла России Сергея Нечаева к мероприятиям в честь 80-летия Победы, посвященным разгрому нацистской Германии. Если он появится на памятной церемонии, его могут выдворить, пишет газета Bild.