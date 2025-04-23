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00:16, 23 апреля 2025Мир

В Германии допустили выдворение посла России с мероприятий к 80-летию Победы

Bild: В Бранденбурге могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Власти Бранденбурга не хотят допускать посла России Сергея Нечаева к мероприятиям в честь 80-летия Победы, посвященным разгрому нацистской Германии. Если он появится на памятной церемонии, его могут выдворить, пишет газета Bild.

Директор мемориала Бранденбурга профессор Аксель Дреколл напомнил, что Германия запретила российскому посольству участвовать в любых памятных церемониях с 2022 года. «Если посол все равно приедет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — отметил он.

Газета приравняла такое заявление к угрозе выдворения. Отмечается, что причиной заявления стали намерения Нечаева в любом случае посетить памятные мероприятия, даже если российская сторона не получит приглашения.

Ранее стало известно, что послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге.

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