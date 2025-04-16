Посла России не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Послы России и Белоруссии не были приглашены на памятное мероприятие 8 мая в парламенте Германии (бундестаге), посвященное Дню окончания Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бундестага.

«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителей немецкого парламента, проведенная оценка «привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены» на церемонию. При этом в пресс-службе сообщили, что от более широкого международного присутствия на мероприятии также было решено отказаться.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев осудил отказ властей Германии допускать представителей России и Белоруссии на празднования в честь 80-летия разгрома нацистской Германии.