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19:00, 16 апреля 2025Мир

Посла России не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Послы России и Белоруссии не были приглашены на памятное мероприятие 8 мая в парламенте Германии (бундестаге), посвященное Дню окончания Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бундестага.

«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителей немецкого парламента, проведенная оценка «привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены» на церемонию. При этом в пресс-службе сообщили, что от более широкого международного присутствия на мероприятии также было решено отказаться.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев осудил отказ властей Германии допускать представителей России и Белоруссии на празднования в честь 80-летия разгрома нацистской Германии.

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