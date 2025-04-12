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13:05, 12 апреля 2025Мир

Посол России осудил отказ Германии видеть россиян на праздновании Победы

Посол в ФРГ Нечаев: Недопуск россиян на празднование Победы будет разочарованием
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Недопуск властями ФРГ представителей России и Белоруссии на празднования в честь 80-летия разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне будет разочарованием. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung (BZ).

Таким образом он прокомментировал сообщения, что Министерство иностранных дел Германии рекомендовало не допускать россиян и белорусов на праздничные церемонии федерального и регионального уровня.

«Восьмидесятая годовщина победы над нацизмом — это священный день для моего народа — не только для России, но и для всех народов бывшего Советского Союза, которые вместе страдали и победили. Если сообщения о рекомендациях верны, это будет горьким разочарованием», — отметил посол.

Дипломат добавил, что совместное с Германией чествование советских солдат, военнопленных и подневольных работников было частью пути к примирению. По словам Нечаева, сообщения о недопуске российских и белорусских представителей на мероприятия поставили этот путь под угрозу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рекомендации Германии о недопущении присутствия россиян и белорусов на памятных церемониях являются оскорблением.

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