Захарова прокомментировала отказ Германии видеть русских на праздновании Победы

Захарова сочла оскорблением отказ ФРГ видеть русских на праздновании Победы

Немецкий МИД рекомендовал не пускать граждан России и Белоруссии на мероприятия, посвященные празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на публикацию Berliner Zeitung.

Захарова назвала такой шаг оскорблением. Она отметила, что Германия рекомендовала не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, однако в этом нет ничего нового.

Однако предписание о том, что русских и белорусов не будут допускать к участию и даже физическому присутствию на праздничных церемониях — это, по словам Захаровой, «однозначно новация».

«Не допускается приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения. Учреждения могут воспользоваться правом выдворения по своему усмотрению», — прокомментировала она публикацию, где речь и идет о допуске дипломатов из России на мероприятие.



Она сравнила действия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с указом начальника гестапо Рейнхарда Гейдриха 1939 года по созданию гетто в Западной Польше, когда мирных жителей начали «выдворять» по этно-национальному принципу.

Ранее Москва с Минском осудили предполагаемую приостановку членства двух стран в попечительском совете фонда «Память, ответственность и будущее», созданном в интересах помощи жертвам нацизма.