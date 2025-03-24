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19:28, 24 марта 2025Бывший СССР

Москва и Минск обвинили Германию в ревизионизме

Москва с Минском осудили приостановку их членства в фонде помощи жертвам нацизма
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Москва с Минском осудили предполагаемую приостановку членства двух стран в попечительском совете фонда «Память, ответственность и будущее», созданном в интересах помощи жертвам нацизма, и обвинили Германию в ревизионизме. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.

«Рассматриваем эту затеянную германской стороной возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам. (...) Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что фонд намерен приостановить членство двух стран по причине того, что участие Москвы и Минска в деятельности организации якобы вредит ее репутации.

Ранее Совет безопасности Белоруссии провел проверку боеготовности вооруженных сил республики. В ходе проверки в республике наблюдались масштабные передвижения техники.

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