21:27, 27 января 2026

В Германии объяснили ненависть к русским

Экс-глава Минфина ФРГ Лафонтен: Ненависть к русским является традицией
Марина Совина
Фото: Kirby Lee-Imagn / Reuters

Бывший министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал ненависть к русским навязанной немцам извне традицией. Такое мнение он высказал в своей статье для портала Nachdenkseiten.

«И евреи, и русские считаются причиной всего зла в мире», — отметил он. По словам политика, русофобию продолжают культивировать такие политики как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МИД страны Йоханн Вадефуль. Преодолеть же ее можно только через общение и культурный обмен с Россией, поскольку «культура преодолевает границы и объединяет людей».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство Германии саморазоблачилось в русофобии. Так она прокомментировала планы властей ФРГ помешать российскому послу посетить памятные мероприятия в честь Дня Победы в Берлине.

