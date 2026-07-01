Россиянки признались в желании получить предложение руки и сердца в аэропорту

«Купибилет»: 24 процента россиян хотели получить предложение руки и сердца в аэропорту

Аналитики сервиса «Купибилет» выяснили, как россияне относятся к романтике в аэропортах. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, каждый четвертый соотечественник (24 процента) признался в желании сделать или получить предложение руки и сердца в воздушной гавани. Еще 43 процента отметили, что положительно относятся к такой идее, хотя сами не хотели бы участвовать в подобном мероприятии. Тем временем 33 процента респондентов посчитали такой вариант предложения неромантичным.

Кроме того, россиян попросили назвать аэропорт, который, по их мнению, лучше всего подошел бы для предложения руки и сердца. Первое место в списке заняла воздушная гавань Сочи — ее выбрали 23 процента участников опроса. Вторую строчку разделили аэропорты Калининграда и Санкт-Петербурга — они набрали по 17 процентов. В пятерку самых романтичных аэропортов также вошли московские Внуково (13 процентов) и Шереметьево (12 процентов). А менее романтичными для такого события россияне посчитали Домодедово (8 процентов), аэропорт Самары (5 процентов) и Новосибирска (4 процента).

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, сколько готовы потратить россияне на отпуск мечты. 34 процента назвали сумму от 550 до 700 тысяч рублей.

