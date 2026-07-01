Лучшие результаты за шесть лет показала промышленность страны — партнера России

Bloomberg: Китайское производство показало лучшие результаты за шесть лет

Китайский производственный сектор показал лучшие квартальные результаты почти за шесть лет. Об этом сообщило Bloomberg.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности КНР в среднем составил 51,9 за последние три месяца. Это самое высокое значение с IV квартала 2020 года. Объем новых заказов рос 13 месяцев подряд, достигнув рекордного уровня, установленного в 2021 году.

Однако, несмотря на сильные позиции в производственном секторе, экономика в целом остается нестабильной: розничные продажи и инвестиции в мае снизились, и, судя по всему, во II квартале ожидается резкое замедление темпов роста.

По данным CNBC экономика Китая демонстрирует признаки оживления, отчасти благодаря восстановлению поставок в США. Наиболее явное улучшение наблюдалось в производственном секторе. Экспорт Китая в Соединенные Штаты вырос на 11,3 и 35,4 процента в апреле и мае соответственно, после двузначного снижения на протяжении большей части прошлого года.