Экономика страны БРИКС стала оживать за счет поставок в США

CNBC: Экономика Китая начала оживать благодаря росту экспорта в США

Экономика Китая демонстрирует признаки оживления, отчасти благодаря восстановлению поставок в США. Об этом сообщил канал CNBC.

По его данным, наиболее явное улучшение наблюдалось в производственном секторе. Кроме того, хорошо восстановились розничные продажи.

Канал напомнил, что вторая по величине экономика мира замедлила темпы роста в апреле и мае после сильного I квартала. Инвестиции в обрабатывающую промышленность, пострадавшие от спада в металлургической, химической и автомобильной промышленности, сократились в мае впервые с декабря 2020 года.

В июне же началось ускорение производственной активности при резком росте заказов в США. Экспорт Китая в Соединенные Штаты в последние месяцы вырос на 11,3 и 35,4 процента в апреле и мае соответственно, после двузначного снижения на протяжении большей части прошлого года, когда глава Белого дома Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары.

Комментируя эту динамику, старший экономист Economist Intelligence Unit Тяньчэнь Сюй заявил, что предприятия спешат отправить товары в США до того, как тарифы могут снова резко возрасти.

Экспорт Китая в США в мае достиг почти 90 процентов от уровня 2024 года. В мае 2025-го речь шла о 70 процентах.

Ранее сообщалось, что товарооборот КНР и ЕС вырос в I квартале 2026 года на 17,6 процента, до 212,4 миллиарда долларов, в то время как объем торговли Пекина и Вашингтона показал сопоставимое снижение — на 16,6 процента, до 128,68 миллиарда долларов.