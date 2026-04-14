Китай и США стали меньше торговать друг с другом

Объем китайско-американской торговли упал на 16,6 %, а у КНР и ЕС вырос

Товарооборот КНР и ЕС вырос в первом квартале 2026 года на 17,6 процента, до 212,4 миллиарда долларов, в то время как объем торговли Пекина и Вашингтона показал сопоставимое снижение — на 16,6 процента, до 128,68 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает ТАСС.

Поставки в европейские страны Китай нарастил на 21,1 процента, до 147,76 миллиарда долларов, а экспорт в США, напротив, снизил на 16,3 процента, до 96,69 миллиарда. Импорт в рамках двусторонней торговли Пекина показал сходную динамику. ЕС увеличил его на 10,5 процента, до 64,64 миллиарда долларов, а американцы сократили на 17,6 процента, до 31,99 миллиарда.

Падение торговли Китая и США продолжает фиксироваться с учетом того, что в прошлом году показатель обрушился на треть, до 414,7 миллиарда долларов. Впрочем, в январе-марте 2025-го его уровень еще не упал столь резко, поскольку импортные пошлины против почти всех торговых партнеров, включая Китай, были введены Белым домом в апреле.

Товарооборот России и Китая вырос в течение первых трех месяцев 2026 года на 14,8 процента, до 61,25 миллиарда долларов. Пекин нарастил поставки на 22,1 процента, а Москва — на 9,5 процента.