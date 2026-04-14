Экономика
07:44, 14 апреля 2026Экономика

Товарооборот России и Китая резко вырос

Товарооборот России и Китая вырос в январе-марте на 14,8 %, до $61,25 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Товарооборот РФ и КНР второй месяц подряд показывает значительные темпы роста, свидетельствуют данные китайских таможенников. Об этом сообщает ТАСС.

В первом квартале 2026 года объем двусторонней торговли вырос на 14,8 процента, до 61,25 миллиарда долларов, после подъема на 12 процентов в январе-феврале.

Поставки Китая по-прежнему уступают по объему российским — 27,66 против 33,59 миллиарда долларов, — но увеличились значительно более резкими темпами. Пекин за три месяца нарастил их на 22,1 процента, в то время как Москва — на 9,5 процента.

В 2025 году на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США объем российско-китайской торговли снизился на 6,9 процента, до 228,1 миллиарда долларов после рекордного роста в 2023-м и 2024-м, когда показатель превышал 240 миллиардов.

Ранее стало известно, что поставки российской сельхозпродукции в Китай выросли в начале года на 29 процентов в весе и 43 процента — в стоимостном выражении, до 2,7 миллиона тонн и 2,4 миллиарда долларов соответственно.

