Экспорт российской сельхозпродукции в Китай резко вырос

«Агроэкспорт»: Экспорт сельхозпродукции РФ в Китай вырос в 2026 году на 29 %

Объем поставок российской сельхозпродукции в Китай резко вырос в январе-марте, прибавив год к году 29 процентов в весе и 43 процента — в стоимостном выражении. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» пишут «Ведомости».

Отмечается, что в первом квартале 2026 года показатель российского экспорта в указанном направлении достиг 2,7 миллиона тонн и 2,4 миллиарда долларов соответственно. По словам главы «Агроэкспорта» Ильи Ильюшина, оба уровня оказались рекордными за всю историю наблюдений. В 2025-м, уточнили в центре, доля Китая в общем объеме зарубежных поставок продуктов из России составила 18,5 процента.

В топ-5 основных категорий экспорта вошли мороженая рыба с долей в 24 процента, рапсовое масло (19 процентов), ракообразные (16 процентов), а также соевые бобы и семена льна (по 5 процентов).

Эксперты связывают рост поставок в том числе с продолжающимся тарифным противостоянием Пекина с Вашингтоном. Так, поставки бобов из США в КНР резко сократились, что открыло нишу для их закупок на других направлениях, подчеркивает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая вернулся к росту. После снижения на 6,9 процента в прошлом году показатель вырос в январе и феврале на 12 процентов, до примерно 39 миллиардов долларов.