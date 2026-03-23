Китай резко нарастил закупки российского гороха

«Агроэкспорт»: Китай в 2,5 раза увеличил закупки российского гороха

Китай в период с июля 2025 года по середину марта 2026-го увеличил в 2,5 раза объем закупок российского гороха. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

В указанный период времени РФ резко нарастила продажи этой сельскохозяйственной культуры партнерам из КНР до 1,1 миллиона тонн, что составляет 76 процентов от всего отечественного экспорта, говорится в материалах.

Помимо этого отмечается, что январе и феврале доля поставок гороха из России в импорте Пекина составила 75 процентов, что соответствует 138 тысячам из 184 тысяч тонн продукции.

В целом российско-китайский товарооборот вернулся к росту в начале года, прибавив за два месяца 12 процентов, до 39,04 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что российский экспорт льняного масла взлетел в 2025 году в 2,2 раза, а также удвоились поставки за рубеж протеина из РФ.