Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 23 марта 2026Экономика

Китай резко нарастил закупки российского гороха

Дмитрий Воронин

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Китай в период с июля 2025 года по середину марта 2026-го увеличил в 2,5 раза объем закупок российского гороха. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

В указанный период времени РФ резко нарастила продажи этой сельскохозяйственной культуры партнерам из КНР до 1,1 миллиона тонн, что составляет 76 процентов от всего отечественного экспорта, говорится в материалах.

Помимо этого отмечается, что январе и феврале доля поставок гороха из России в импорте Пекина составила 75 процентов, что соответствует 138 тысячам из 184 тысяч тонн продукции.

В целом российско-китайский товарооборот вернулся к росту в начале года, прибавив за два месяца 12 процентов, до 39,04 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что российский экспорт льняного масла взлетел в 2025 году в 2,2 раза, а также удвоились поставки за рубеж протеина из РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok