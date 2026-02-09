Российский экспорт протеина стал рекордным

«Агроэкспорт»: Россия в 2025 году удвоила экспорт протеина

Россия, согласно данным ЕАЭС за 11 месяцев 2025 года, увеличила вдвое экспорт протеина как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Речь идет о поставке на зарубежные рынки более 150 тонн протеина почти на полтора миллиона долларов, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Почти все указанные объемы пришлись на Израиль, Азербайджан и Казахстан с показателями 1, 0,25 и 0,1 миллиона долларов соответственно, говорится в публикации. Также молочные концентрированные белки поставлялись в прошлом году в Узбекистан и Белоруссию.

Ранее, в понедельник, 9 февраля, стало известно, что вопреки общему снижению спроса на коньяк в России, составившему в 2025 году 9,1 процента, продажи этого вида напитков производства Франции выросли на отечественном рынке на 10 процентов.