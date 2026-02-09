В России выросли продажи французского коньяка

«Ъ»: Продажи французского коньяка выросли в России за год на 10 %

Вопреки общему снижению спроса на коньяк и бренди в России продажи этого вида напитков из Франции выросли на отечественном рынке в 2025 году на 10 процентов, следует из данных рейтинга A.List. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что, с учетом негативной мировой конъюнктуры и накопления значительных остатков нераспроданной продукции, некоторые компании не противятся ввозу своей продукции в Россию через параллельный импорт.

В материалах говорится, что доля топ-5 крупнейших брендов в сегменте впервые превысила половину и составила 51 процент против 46 процентов в 2024 году. Именно они обеспечили рост продаж, в то время как другие демонстрируют неоднородную динамику — «от умеренного спада до катастрофического падения», сказали автору публикации эксперты.

Общий объем реализации французского коньяка в российской рознице составил в прошлом году 311 тысяч декалитров, а в целом продажи алкогольной продукции сократились на 9,1 процента, до 12,85 миллиона декалитров.

Ранее СМИ писали, что суммарные запасы невостребованных спиртных напитков пяти крупнейших производителей достигли 22 миллиардов долларов в денежном выражении на фоне ошибочной стратегии алкогигантов, взвинтивших производство после роста продаж во время пандемии коронавируса.