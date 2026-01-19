Мировые алкогиганты оказались в кризисе

FT: Мировые алкогиганты вынуждены снижать цены из-за нераспроданного спиртного

Ведущие мировые производители алкоголя — Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau — оказались в кризисной ситуации из-за внушительного объема нераспроданного спиртного. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Главной причиной кризиса стала ставка глобальных алкогигантов на резкое наращивание производства алкоголя после пандемии коронавируса. Подобная стратегия в итоге оказалась ошибочной, так как вслед за скачком потребления в начале 2020-х последовало снижение спроса на более крепкое и дорогое спиртное.

В итоге ведущие производители алкоголя стали тонуть в «озере» нераспроданного спиртного, отмечают эксперты. К настоящему времени суммарные запасы невостребованных алконапитков пяти крупнейших производителей достигли 22 миллиардов долларов в денежном выражении. Это оказалось самым высоким уровнем инвентаризации более чем за десять лет. В сложившихся реалиях алкогиганты вынуждены приостанавливать работу своих дистилляционных заводов и снижать цены, резюмировали аналитики.

В России также снижается спрос на крепкий алкоголь. Подобная динамика, отмечают эксперты, обусловлена ростом цен на спиртное на фоне очередного повышения акцизов. С учетом этого аналитик фондового рынка «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев предупредил о риске роста черного рынка алкоголя. Из-за роста цен, пояснил он, в России может увеличиться спрос на самогоноварение и суррогаты. Подобная тенденция, в свою очередь, рискует привести к увеличению числа отравлений и расцвету организованной преступности в отрасли.