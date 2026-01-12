Реклама

В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Повышение розничных цен на крепкий алкоголь из-за очередного роста акцизов может привести к усилению черного рынка. Такой прогноз дал аналитик фондового рынка «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, его слова приводит «Газета.Ru».

С 1 января 2026 года акцизы на алкоголь в России увеличились на 8,9-31 процент в зависимости от категории спиртного. Следствием подобной тенденции, пояснил эксперт, станет рост спроса на самогоноварение и суррогатные алкогольные напитки. Это, в свою очередь, приведет к увеличению числа отравлений и расцвету организованной преступности, предупредил Селезнев.

При таком раскладе главным проигравшим окажется рядовой потребитель, который столкнется с сокращением ассортимента качественного крепкого алкоголя. Из-за роста акцизов предложение в рознице окажется сильно ограниченным. На полках российских магазинов будут представлены в основном либо дешевые марки, либо премиальные бренды. Продукция последних, подчеркнул Селезнев, окажется не по карману значительной части населения.

Ранее о скором резком подорожании крепкого алкоголя в России сообщала газета «Коммерсантъ». Участники рынка оценили рост цен на этот вид спиртного в январе 2026 года в 10-17 процентов. На этом фоне розничные сети стали отказываться от традиционных предновогодних скидок, закладывая будущие издержки в текущую цену.

