Экономика
09:37, 15 декабря 2025

Россиян предупредили о резком росте цен на алкоголь

«Ъ»: Стоимость алкоголя в России в январе 2026 года вырастет на 10-17 процентов
Платон Щукин
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С начала года производители алкоголя в России намерены поднять отпускные цены на 10-17 процентов. Об этом со ссылкой на сообщения торговых сетей от пяти крупных поставщиков пишет «Коммерсантъ».

Так, в «КВК Групп» (выпускает коньяк «Коктебель», водка Medoff) предупредили о подорожании продукции на 15-17 процентов, а в Алкогольной сибирской группе («Пять озер», Sea Witch) — на 13 процентов для водки и 12 процентов на остальные товары.

Компании объясняют такое решение ростом акциза, инфляцией и высокой стоимостью заемных средств. Они указывают, что рост цен позволит только покрыть увеличение издержек, а не нарастить прибыль.

Novabev Group напоминает, что с января акцизы на тихие и игристые вина вырастут на 31 и 28 процентов соответственно, а отдельно на десять процентов, с 20 до 22 процентов, вырастет налог на добавленную стоимость (НДС). Акциз на алкоголь крепче 18 градусов повышается на 11,4 процента, до 824 рублей за литр безводного спирта.

Также на 20-29 процентов подорожали стеклянные бутылки для напитков, на 10 процентов выросли цены на гофрокартон, а федеральная специальная марка стала дороже на 7,5 процента. Все эти цифры превышают официальную инфляцию. В Ladoga напомнили, что одновременно дорожали транспортная и складская логистика и энергоносители.

Компании понимают, что рост цен может сказаться на спросе в начале года, потому что потребителям потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям. В то же время бизнес считает, что подорожание импортного алкоголя поспособствует дополнительному падению его продаж, так как по такой стоимости он уже становится недоступным для потребителей.

Ранее сообщалось, что таможенные склады, предназначенные под алкогольную продукцию, оказались забиты импортным спиртным накануне Нового года. Эксперты полагают, что поставщики пытаются максимально запастить товаром до повышения пошлин на алкогольную продукцию из недружественных стран.

