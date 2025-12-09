Реклама

Экономика
09:00, 9 декабря 2025Экономика

Российские склады забили иностранным алкоголем

«Ъ»: Импортеры алкоголя забили в РФ таможенные склады перед повышением пошлин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Таможенные склады в России, предназначенные под алкогольную продукцию, оказались практически заполненными импортным спиртным накануне Нового года. Об этом со ссылкой на несколько источников на алкогольном рынке пишет «Коммерсантъ».

В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили, что по состоянию на 5 декабря совокупная загруженность 42 таких объектов составила 85 процентов.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов указал, что, помимо традиционного роста перед праздниками, который наблюдается каждый год, поставщики увеличивают импорт перед повышением пошлин на алкогольную продукцию из недружественных стран.

Как ранее выяснили СМИ, в правительстве готовятся увеличить сборы с алкоголя из недружественных стран с начала 2026 года более чем в полтора раза — с трех до пяти евро за литр. Кроме того, добавил эксперт, на закупки влияет ожидающееся повышение минимальной розничной цены на российский виски, что сделает импорт более конкурентным.

Еще один собеседник издания считает, что на рост поставок иностранного алкоголя повлиял крепкий рубль. По сравнению с концом прошлого года российская валюта подорожала к доллару и евро на четверть. Впрочем, президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что затоваривание складов связано скорее со снижением спроса на иностранную продукцию из-за того, что крепкие напитки из-за рубежа в новых экономических условиях стали слишком дороги.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию. Следом за ним идут Чехия, Германия, Литва и Латвия. При этом в целом за этот период Россия сократила импорт пива в денежном выражении в два раза — до 100,8 миллиона долларов.

