Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:49, 11 июня 2026Спорт

Ефимова высказалась о завершении карьеры

Юлия Ефимова ответила фразой «не дождетесь» на вопрос о завершении карьеры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказалась о сроках завершения карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка ответила на вопрос о том, откладывается ли ее уход из спорта. «Да, к сожалению. Не дождетесь», — заявила Ефимова.

Россиянка также отметила, что пока не знает, будет ли выступать на 100-метровке на чемпионате Европы. «Посмотрим, каким будет решение тренерского штаба. Главное, что я поплыву на полтиннике», — добавила Ефимова.

Ранее Ефимова победила на 100-метровке брассом на чемпионате России. Спортсменка обошла рекордсменку мира на 200-метровке брассом Евгению Чикунову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против России редкую технику НАТО в зоне СВО

    В России назвали причину трещин в отношениях Украины и США

    Трамп передумал бить по Ирану

    Телеведущий в эфире шоу покормил крокодила и описал опыт словами «я чуть не обделался»

    Дмитриев раскрыл связанный с Россией план Германии

    Зои Кравиц без нижнего белья попала на обложку Vogue

    Пользователей предупредили о деградации смартфонов

    Россиянка описала жителей Египта фразой «будут показывать неприличные жесты и лапать»

    В России установили рекорд по национализации

    В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok