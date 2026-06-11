Звезда КВН упал в обморок перед выходом на сцену

Комик Шастун рассказал, что во время игры в КВН упал в обморок перед выходом на сцену

Популярный комик, звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун рассказал, что во время игры в КВН упал в обморок перед выходом на сцену. Об этом он вспомнил в видео, доступном на YouTube-канале телеведущей Яны Чуриковой.

По словам Шастуна, инцидент произошел в студенческие годы, когда он играл в Центральной лиге КВН в Воронеже. Как уточнил комик, ему стало плохо из-за того, что он долго не спал, потому что писал номера сразу для трех команд.

«Я стою, переодеваюсь, уже вот игра. (...) Я переодеваюсь, моргаю — и я лежу, меня [Дмитрий] Позов (бывший участник КВН, коллега Шастуна по шоу «Импровизаторы» — прим. «Ленты.ру») бьет по лицу», — рассказал он. Шастун объяснил, что потерял сознание из-за сильной усталости.

Ранее Шастун раскрыл необычную особенность зрителей в Казани. По словам комика, в этом городе публика мало смеется.