Звезда шоу на СТС раскрыл необычную особенность одного российского города

Шастун заявил, что в Казани зрители не сильно смеются на шоу «Импровизаторов»

Популярный российский комик, звезда шоу «Импровизаторы» на СТС Антон Шастун заявил, что в Казани зрители, в отличие от других городов, мало смеются на концертах проекта, несмотря на то, что выступление им нравится. Необычную особенность города он раскрыл в шоу «Цитаты», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Шастуна, когда они с проектом впервые выступали в Казани, реакция зала сильно их озадачила. «Когда первый час к концу подходит, я уже не знаю, что там сделать. Мы уже и скачем, и прыгаем, и кричим, и тихо говорим, все что угодно пытаемся — ничего не работает. А потом нам говорят: "Блин, как было классно"», — рассказал он.

Комик отметил, что сталкивался с такой реакцией зрителей на каждом концерте в Казани и не понял причины этой закономерности. Шастун также подчеркнул, что участникам «Импровизаторов» нравится выступать в этом городе. «Мы просто приезжаем теперь и знаем, что [в Казани] вот так смеются», — пояснил он.

Ранее другой участник «Импровизаторов» Дмитрий Позов рассказал о страхе быть забытым аудиторией. По словам юмориста, из-за этого страха он участвует в большом количестве проектов и старается придумывать собственные.

