Звезда шоу на СТС рассказал о связанном с профессией страхе

Юморист Позов заявил, что боится быть забытым аудиторией

Популярный российский юморист, участник шоу «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов рассказал о страхе быть забытым аудиторией. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Чужие письма», доступном на YouTube.

Позов заявил, что не может чувствовать себя расслабленно во время отпуска и на выходных из-за того, что он испытывает сильную тревогу. «Вот этот вот вечный страх: если я тормознусь, исчезну на какое-то время [из медиапространства] — все, меня забудут через день», — описал звезда СТС связанное с профессией опасение.

По словам Позова, из-за этого страха он участвует в большом количестве проектов и старается придумывать собственные. При этом комик пожаловался, что в настоящий момент его рабочий распорядок уже сильно перегружен. «Я понимаю, что еще больше занимать график — это перебор», — заключил юморист.

Ранее Позов рассказал об отношении к КВН. Он признался, что больше не оценивает качество шуток и мастерство команд в телеигре.