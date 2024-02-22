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16:09, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный комик раскрыл отношение к КВН

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Звезда шоу «Импровизаторы» на канале СТС, комик Дмитрий Позов заявил, что перестал оценивать КВН как юмористический проект. Свое отношение к телеигре он раскрыл в выпуске шоу «Бес комментариев», доступном на YouTube.

Позов напомнил, что раньше и он, и его жена играли в КВН. Он подчеркнул, что просмотр телеигры стал для них семейной традицией. По словам популярного комика, он обычно включает передачу с супругой фоном во время еды.

Он уточнил, что после просмотра не обсуждает с женой, были ли шутки, прозвучавшие в эфире, смешными или нет. «Мы просто его (КВН — прим. «Ленты.ру») перестали оценивать с точки зрения качества», — добавил юморист.

Ранее Позов высказался о зависти к коллеге по шоу «Импровизаторы» Антону Шастуну. По словам комика, он постоянно сравнивал свои успехи с достижениями Шастуна и других юмористов, что мешало ему концентрироваться на собственном творчестве.

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      Мария Большакова
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